Представлен компактный ПК ASRock DeskMini Max 10L

Компания ASRock пополнила ассортимент мощных десктопов моделью DeskMini Max, которая получила корпус объёмом 10 литров и габаритами 268:220,8:268 мм. Новинка характеризуется системной платой типоразмера ITX с поддержкой чипов AMD Ryzen 5000, Ryzen 4000, Ryzen 3000, Ryzen 2000 и гибридных APU с TDP до 105 Вт, четырьмя полноразмерными слотами для ОЗУ DDR4 до 128 ГБ, видеокарт длиной до 200 мм, двумя разъёмами M.2 для NVMe-накопителя и адаптера Wi-Fi и Bluetooth, двумя интерфейсами SATA, пятью разъемами USB 3.2 и четырьмя USB 2.0), портом USB Type-C, поддержкой двух 2,5- или одного 3,5-дюймового накопителя и блоком питания на 500 Вт с сертификатом 80 Plus Bronze. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASRock DeskMini Max 10L
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