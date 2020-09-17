Представлен компактный флагман Sony Xperia 5 II

Компания Sony пополнила столь скудный на сегодня ассортимент компактных флагманов моделью Xperia 5 II, которая появится в европейской продаже в четвертом квартале по цене в 900 евро. Новинка характеризуется 6,1-дюймовым экраном CinemaWide HDR OLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и сенсорным слоем с частотой 240 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865, модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аудиосистемой с фронтальными стереофоническими динамиками, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч , поддержкой Adaptive Charging, защитой от воды и пыли по стандартам IP65/68, размерами 158:68:8 мм и массой 163 г. Пользователи смогут выбирать из четырех расцветок: чёрной, серой, синей и розовой.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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