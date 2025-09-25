Представлен компактный флагман Xiaomi 17

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 17, которая первой на рынке получила новую топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинку также оснастили 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, системой охлаждения с 3D-кольцом для лучшей циркуляции воздуха, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,06 мм и массой 191 грамм. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет 630, 675 и 700 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.