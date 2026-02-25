Представлен компактный корпус Endorfy Signum M30

Компания Endorfy объявила о выпуске своего первого компьютерного корпуса формата microATX, который получил название Signum M30. Его размеры составили 401:387:205 мм. Новинка поддерживает установку процессорного охладителя высотой до 159 мм, блока питания длиной до 180 мм, графического адаптера длиной до 320 мм, местом для семи 120-мм вентиляторов, а также двух 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей. Также отметим отсутствие крупных стеклянных панелей и переднюю панель с сеткой для лучшей циркуляции воздуха. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

