Представлен компактный кулер Arctic Freezer 7 X

Компания Arctic пополнила ассортимент процессорных охладителей башенного типа моделью Freezer 7 X, который совместим с чипами AMD в исполнении AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1 и с процессорами Intel в исполнении LGA 115x/775/1200. Новинка характеризуется алюминиевым радиатором, двумя U-образными 6-мм тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, 92-мм вентилятором со скоростью вращения в диапазоне от 300 до 2000 оборотов в минуту и гидродинамическим подшипником (FDB). Размеры кулера равны 110,5:132,5:74,3 мм, а масса – 425 граммам. Ориентировочная цена Arctic Freezer 7 X составляет 17 долларов.