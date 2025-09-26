Представлен компактный ноутбук WIKO Hi MateBook 14

Китайские источники сообщают о выходе ноутбука WIKO Hi MateBook 14, который может похвастаться металлическим корпусом толщиной 14,5 мм и массой 1,32 кг. Новинка также характеризуется 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 225H и 16-ядерным Ultra 7 255H, батареей ёмкостью 70 Втч, 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, полным охватом цветовых палитр sRGB, DCI-P3 и AdobeRGB, точностью цветопередачи ΔE<1, сертификацией защиты зрения Rhine TÜV и частотой ШИМ-регулировка яркости 1920 Гц, интеллектуальной камерой AI Smart Eye, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и антенной для стабильной связи, одним портом USB-C и двумя USB 3.2 Gen1-A, интерфейсом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук оценен на китайском рынке от 840 до 1050 долларов в зависимости от конфигурации.

Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme Editio…
Компания Lenovo объявила о выпуске на китайский рынок игрового ноутбука Lenovo Legion R9000P 2025 Extreme…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже иг…
Время когда для веб-серфинга, просмотра фильмов, работы с офисными и творческими приложениями требовалась…
HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 оценили в 200 тысяч рубле…
Компания HONOR выпустила в российскую продажу ноутбук MagicBook Pro 16 HUNTER 2025, который оценен в 200 …
Представлен ноутбук Thunderobot Hunter Blade S на Ryzen 7 77…
Компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Hunter Blade S, которая основана на …
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad S2 AI 2025 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad S2 AI 2025, которая основана на процессо…
MacBook Pro получит OLED-дисплей уже в 2026 году…
Apple готовится к крупному обновлению своей линейки ноутбуков — в 2026 году компания впервые перейдёт с m…
Представлен ноутбук Colorful iGame M16 Origo Enjoy Edition…
Компания Colorful объявила о выпуске ноутбука iGame M16 Origo Enjoy Edition, который основан на 14-ядерно…
Новый ноутбук Acer Nitro V 16 получил CPU Core 9 270H…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Acer Nitro V 16 (ANV16-72) и Nitro V 16S (…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor