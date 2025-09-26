Представлен компактный ноутбук WIKO Hi MateBook 14

Китайские источники сообщают о выходе ноутбука WIKO Hi MateBook 14, который может похвастаться металлическим корпусом толщиной 14,5 мм и массой 1,32 кг. Новинка также характеризуется 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 225H и 16-ядерным Ultra 7 255H, батареей ёмкостью 70 Втч, 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, полным охватом цветовых палитр sRGB, DCI-P3 и AdobeRGB, точностью цветопередачи ΔE<1, сертификацией защиты зрения Rhine TÜV и частотой ШИМ-регулировка яркости 1920 Гц, интеллектуальной камерой AI Smart Eye, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и антенной для стабильной связи, одним портом USB-C и двумя USB 3.2 Gen1-A, интерфейсом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук оценен на китайском рынке от 840 до 1050 долларов в зависимости от конфигурации.