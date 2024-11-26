Представлен компактный проектор TCL A1

Компания TCL пополнила ассортимент компактных домашних проекторов моделью TCL A1, которая уже появилась в продаже на дебютном американском рынке по цене в 500 долларов. Новинка характеризуется разрешением Full HD, максимальной яркостью 350 ANSI-люмен, проецированием картинки диагональю от 45 до 120 дюймов, поддержкой автофокусировки, коррекцией трапецеидальных искажений, предустановленной операционной системы Google TV, двумя 8-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, подсветкой Light Sync Ambient RGB и выдвижной алюминиевой ручкой Versagrip для переноски и использования в роли подставки.

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