Представлен компактный смартфон ALT Mive ZEM 3

Корейская компания All Life Technology пополнила ассортимент смартфонов моделью Mive ZEM 3, которая предназначена для детей. Новинку оснастили функциями родительского контроля, стеклянно-металлическим корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,73 дюйма) и 5 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 3630 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков пальцев. Цена смартфона на родном для производителя рынке составляет 326 тысяч вон или около 23 тысяч рублей.

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