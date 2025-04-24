Представлен компактный смартфон OnePlus 13T

Компания OnePlus пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью OnePlus 13T, которая основана на топовом 3-нанометровом процессоре Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Новинка также получила 6,32-дюймовый 8T LTPO OLED-экран с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит и рейтингом DisplayMate A++, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), селфи-камеру на 16 Мп, корпус толщиной 8,15 мм, предустановленную прошивку ColorOS 15 на базе ОС Android 15 с обновлениями в течение 5 лет, батарею ёмкостью 6260 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и NFC. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составит 475, 505, 530, 560 или 630 долларов за конфигурации с 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.