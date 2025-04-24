Представлен компактный смартфон OnePlus 13T

Компания OnePlus пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью OnePlus 13T, которая основана на топовом 3-нанометровом процессоре Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Новинка также получила 6,32-дюймовый 8T LTPO OLED-экран с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 2400 нит и рейтингом DisplayMate A++, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), селфи-камеру на 16 Мп, корпус толщиной 8,15 мм, предустановленную прошивку ColorOS 15 на базе ОС Android 15 с обновлениями в течение 5 лет, батарею ёмкостью 6260 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и NFC. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составит 475, 505, 530, 560 или 630 долларов за конфигурации с 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Nubia V70 Max получит батарею на 6000 мАч…
Компания Nubia объявила, что недорогой смартфон Nubia V70 Max будет официально представлен уже 15 февраля…
DOOGEE представила новые смартфоны и планшеты на выставке «С…
DOOGEE представили парад новинки на выставке «Связь-2025» 22-25 апреля в Москве. В обновленные линейки во…
Leica выпустила аксессуар, превращающий iPhone в фотоаппарат…
Вчера компания Leica представила Lux Grip — специальную ручку для съёмки на iPhone. Судя по информации из…
Samsung Galaxy A36 появился в российской продаже …
Российские ритейлеры выпустили в продажу представленный в начале марта смартфон Galaxy A36 5G. Новинку оц…
Redmi Turbo 4 возглавил рейтинг суббфлагманов AnTuTu…
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала февральский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфо…
HONOR 400 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen …
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфонах серии H…
Nothing Phone (3) могут выпустить в марте …
Компания Nothing объявила, что её новый смартфон будет представлен 4 марта в Барселоне. Судя по тизеру, а…
iQOO Z10 Turbo Pro получит производительный процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z10 Turbo Pro, кото…
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor