Представлен комплект из насоса и резервуара Corsair Hydro X XD7 RGB

Corsair представила систему Hydro X XD7 RGB, состоящую из распределительной пластины размером 360 мм, резервуаром объемом 140 мл и встроенным насосом Xylem D5.

Corsair Hydro X XD7 RGB совместим для установки в большинство корпусов, так как монтируется как 360 мм радиатор. Прорезиненная система креплений обеспечивает снижение вибрации и шума. Комплект Corsair Hydro X XD7 RGB предлагает черную и белую версию. Дополняет Hydro X XD7 RGB встроенная подсветка ARGB, управлять которой можно с помощью приложения Corsair iCue. Hydro X XD7 RGB имеет удобное расположение входов/выходов для прокладки труб к процессору и видеокарте. Есть порты для слива жидкости. Встроенный резервуар объемом 140 мл позволяет продемонстрировать охлаждающую жидкость в системе.

Стоимость комплекта Corsair Hydro X XD7 RGB составляет около 340 долларов.
Комментарии и отзывы Corsair Hydro X XD7 RGB
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