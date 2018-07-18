Представлен компьютерный корпус Corsair Carbide SPEC-06 RGB

Компания Corsair пополнила ассортимент корпусов моделью Carbide SPEC-06 RGB, которая может похвастаться боковой панелью из закаленного стекла и передней панелью с полноцветной подсветкой. Новинка имеет габариты 523:296Я:553 мм и подойдет для использования с материнскими платами типоразмера ATX, microATX или mini-ITX. Внутри можно разместить до семи карт расширения, два 3,5 дюймовых и четыре 2,5-накопителя, видеокарту длиной до 370 мм, блок питания – до 180 мм, процессорный кулер высотой до 170 мм, СЖО с радиаторами диной до 360 мм, а также четыре 120-мм вентилятора в дополнение к двух, входящим в комплект.