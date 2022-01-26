Представлен концепт смартфона Xiaomi Mix 5 Pro

Графический дизайнер Парвез Хан, в сотрудничестве с LetsGoDigital создал серию рендеров продукта новой флагманской модели. Концептуальные рендеры основаны на предыдущих утечках смартфона, включая утечку крышки корпуса, макета и спецификаций.

Рендер показывает, что устройство оснащено полноэкранным закругленным дисплеем с симметричными краями, благодаря чему устройство выглядит эстетично. Говорят, что устройство оснащено 48-мегапиксельной камерой под дисплеем, поэтому на экране нет вырезов.

Xiaomi Mix 5 Pro оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Говорят, что он будет иметь пиковую яркость 1500 нит и будет поддерживать HDR10 и Dolby Vision. Также рекламируется датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Задняя часть устройства также интригует, так как модуль камеры занимает почти треть задней панели. В Mix 5 Pro будет использоваться модуль камеры круглой формы с широким прямоугольным выступом в основании.

В круглом модуле будет размещена установка с четырьмя камерами, состоящая из расположенного по центру широкого основного датчика. Ходят слухи, что основной камерой Mix 5 Pro будет 50-мегапиксельная широкоугольная камера Samsung ISOCell GN5 с датчиком изображения. Согласно слухам, устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 1, а также 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Также сообщается, что он оснащен процессором сигналов изображения Surge C2 (ISP). Предполагается, что Xiaomi Mix 5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и новейшей технологией от Xiaomi для быстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт.
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