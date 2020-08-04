Представлен корпус AZZA Pyramid Mini 806

Компания AZZA Technologies пополнила ассортимент компьютерных корпусов необычной моделью Pyramid Mini 806, которая станет доступна для покупки только в ноябре этого года. Новинка характеризуется пирамидальной формой, алюминиевой рамкой, четырьмя боковыми панелями из закалённого стекла, 120-мм комплектным вентилятором с подсветкой RGB Hurricane II, поддержкой системных плат формата Mini-ITX, двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарты длиной 280 мм, процессорного кулера высотой до 85 мм, одним портом USB 3.0 и 3,5-мм аудиоразъемом. Размеры корпуса равны 435:368:368 мм, а масса – 6,3 кг. Ориентировочная цена Pyramid Mini 806 составляет 250 евро.