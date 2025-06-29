Представлен крохотный смартфон Duoqin Qin K25

Компания Duoqin, входящая в экостистему Xiaomi, пополнила ассортимент смартфонов моделью Qin K25. Её главной особенностью являются компактные размеры 95,5:59,4:11,5 мм и масса 94 грамма. Новинку также оснастили 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960:640 пикселей, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 2 Мп, батареей ёмкостью 2150 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, функцией родительского контроля, а также черной, голубой и розовой расцветках. Цена смартфона на китайской рынке составляет эквивалент 110 долларов.