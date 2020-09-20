Представлен кулер AeroCool Mirage 5 цилиндрической формы

Компания AeroCool представила кулер Mirage 5 выполненный в форме цилиндра. По центру кулера мы видим зеркало с подсветкой "Infinity Mirror RGB" который создает эффект бесконечности.

Основание кулера выполнено из меди, пять медных тепловых трубок толщиной 6 мм напрямую контактируют с процессором. Сам радиатор имеет множество алюминиевых пластин. По центру радиатора расположен 60 мм вентилятор. Скорость вращения вентилятора составляет от 1200 до 3000 Об/мин. Уровень шума при этом держится в диапазоне 18 - 30 дБа.

Высота кулера AeroCool Mirage 5 составляет 145 мм. Он способен охладить процессор с тепловыделением 150 Вт. Кулер совместим с настольными разъемами Intel и AMD. Стоимость кулера AeroCool Mirage 5 и дата выхода на рынок не объявлена.