Представлен кулер Deepcool Gammaxx 400 EX

Компания Deepcool представила процессорный кулер Gammaxx 400 EX, который относится к башенному типу. Новинка характеризуется радиатором с габаритами 127:50:155 мм, четырьмя 6-мм медными тепловыми U-образными трубками, контактирующими с крышкой процессора, двумя 120-мм вентиляторами TF120 со скоростью вращения от 500 до 1500 оборотов в минуту, потоком воздуха объёмом до 88 кубических метров в час и уровнем шум не более 27,6 дБА и толщиной вентилятора 25 мм. Новинка поддерживает работу с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и процессорами Intel в исполнении LGA1151/1150/1155/1366. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.