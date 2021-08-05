Представлен кулер Thermalright Assassin King 120 Mini WHITE ARGB

Thermalright представила белоснежный кулер Assassin King 120 Mini WHITE ARGB для процессора.

Белоснежный дизайн включает: белый радиатор, 120 мм вентилятор TL-D12W-S с максимальной скоростью вращения 1500 об/мин, кроме того он имеет светодиодную подсветку. Тепловые трубки толщиной 6 мм также окрашены в белый цвет, их количество составляет 5 штук.

Assassin King 120 Mini WHITE ARGB совместим с настольными процессорами сокета LGA1200, LGA115x, AM4 и LGA2066. Высота кулера 135 мм, а вес 980 граммов. В комплект поставки также входит термопаста, крепежные инструменты и дополнительный крепеж для установки дополнительного вентилятора.

Стоимость кулера Thermalright не раскрыла.