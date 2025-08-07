Представлен лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro

Hisense представила на российском рынке лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Устройство сочетает инновационные ИИ-функции, гибко настраиваемый оптический зум и первоклассный звук в компактном форм-факторе. Яркость, равная 1300 ANSI-люмен, цветовой диапазон 110% BT.2020, разрешение 4K UHD, контрастность 1000:1 позволяют устройству сохранять высокое качество видео в любых обстоятельствах. ИИ-технология AI 4K Clarity делает изображение особенно живописным и выразительным. Картинка не становится менее четкой и насыщенной, даже если пользоваться устройством в условиях плохой освещенности. Умная технология AI 4K Clarity включает AI 4K Upscaler и AI HDR Upscaler для повышения качества контента с низким разрешением и AI Noise Reduction для шумоподавления.

Функционал мини-проектора Hisense M2 Pro стремится к максимуму. Для проецирования изображения 4K система DLP управляет работой 2,07 миллиона микрозеркал. Трехцветный лазерный источник света TriChroma обеспечивает истинную глубину. Размер проекции можно регулировать в диапазоне от 65 до 200 дюймов. Гейминг с Hisense M2 Pro – это, с одной стороны, высокая производительность и мгновенная реакция за счет частоты обновления до 240 Гц в игровом режиме, а, с другой, иммерсивный опыт, который достигается благодаря визуальным эффектам, технологиям MEMC, ALLM. Новый мини-проектор Hisense M2 Pro поддерживает форматы HDR10+ и Dolby Vision. Операционная система VIDAA U7.6 и голосовой помощник VIDAA VOICE делают поиск контента удобным, интуитивно понятным, результативным.
