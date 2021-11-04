Представлен лазерный проектор Xiaomi Laser Cinema 2 4K

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу лазерный проектор Laser Cinema 2 4K, который среди прочего может похвастаться поддержкой технологии Dolby Vision. Новинка также характеризуется выводом изображения диагональю 100 дюймов при расположении в 20 см от стены, разрешением 4К, контрастностью 3000:1, световым потоком 2400 ANSI лм, поддержкой HDR10, MEMC и Dolby Atmos, двумя 15-Вт громкоговорителями, четырьмя высокочувствительными микрофонами, поддержкой управления посредством голоса, однокристальная системой MediaTek MT9669, 3 ГБ оперативной памяти, тремя интерфейсами HDMI 2.0, двумя разъемами USB 2.0, одним RJ-45 и предустановленной операционной системой MIUl for TV. Цена проектора составляет 2030 долларов.