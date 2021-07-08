Представлен массивный кулер Thermalright Frost Spirit 140 BLACK V3 в черном дизайне

Представлен Thermalright Frost Spirit 140 BLACK V3 - массивный кулер с двумя радиаторами и двумя вентиляторами.

Кулер выполнен полностью в черном дизайне, включая алюминиевые ребра, тепловые трубки, вентиляторы и никелированное медное основание.

Четыре тепловые трубки толщиной 8 мм контактируют с процессором над основанием, отводя тепло на радиаторы. На радиаторы устанавливаются 120 мм и 140 мм, второй располагается между радиаторами. Оба вентилятора оснащены гидродинамическими подшипниками. 120-мм TL-C12B вращается со скоростью 1500 об/мин при уровне шума до 25,6 дБА. 140-миллиметровый TL-D14B может развивать скорость 1500 об/мин при том же уровне шума 25,6 дБА.

Thermalright Frost Spirit 140 BLACK V3 поддерживает сокеты LGA1200, LGA115x, LGA2066 и AM4. Высота кулера с вентиляторами 158 мм, а вес составляет 1280 граммов.

Стоимость кулера Frost Spirit 140 BLACK V3 компания Thermalright не раскрывает.