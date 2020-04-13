Представлен мощный смартфон Oppo Ace 2

2020-04-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo Ace 2 ; [254]
Компания Oppo представила смартфон Ace 2, который помимо прочего может похвастаться быстрой зарядкой на 65 Вт, беспроводной зарядкой на 40 Вт и обратной беспроводной зарядкой 10 Вт.

Новинку также оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью до 500 кд/м2, квадрокамерой с главным датчиком изображения Sony IMX586 на 48 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6 и ОС Android 10 с оболочкой ColorOS 7.1. Цена на смартфона стартует от 567 долларов.


Комментарии и отзывы Oppo Ace 2
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