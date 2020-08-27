Представлен модульный смартфон Fairphone 3+

Сетевые источники сообщают о выходе модульного смартфона Fairphone 3+, который является улучшенной версией прошлогоднего Fairphone 3. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 632 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, одинарной тыльной камерой разрешением 48 Мп, поддержкой NFC, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч и предустановленной операционной системой Android 10. Смартфон появится в продаже 14 сентября по цене в 470 долларов.