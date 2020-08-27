Представлен модульный смартфон Fairphone 3+

Сетевые источники сообщают о выходе модульного смартфона Fairphone 3+, который является улучшенной версией прошлогоднего Fairphone 3. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 632 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, одинарной тыльной камерой разрешением 48 Мп, поддержкой NFC, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч и предустановленной операционной системой Android 10. Смартфон появится в продаже 14 сентября по цене в 470 долларов.

Комментарии и отзывы Fairphone 3+
Обзоры:
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Xiaomi показала упаковку смартфона Redmi K30 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала фото упаковки юбилейного смартфона Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ...
Google Pixel 4a показали в защитных чехлах

Сетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Google Pixel 4a, презентация которого ожидае...
Vivo S7 официально представлен

В последнее время все больше разработчиков стали выпускать смартфоны топового или среднего уровня с подде...
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No FrostОбзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
Лучший VR-шлем. Oculus Rift SЛучший VR-шлем. Oculus Rift S
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)
Объектив Canon RF800mm F11 IS STM получи...
Объектив Canon RF800mm F11 IS STM получиКомпания Canon пополнила ассортимент супертелеобъективов моделями RF600mm F11 IS STM и RF800mm F11 IS STM...
Компания Eurocom анонсирует суперлаптоп ...
Компания Eurocom анонсирует суперлаптоп Новый суперлаптоп Eurocom Nightsky ARX15 является первым мобильным устройством компании оснащенный настол...
Samsung Galaxy A42 5G готовят к релизу...
Samsung Galaxy A42 5G готовят к релизуМногие пользователи считают, что современные смартфоны получают поддержку сотовых сетей пятого поколения ...
Corsair выпустила 4 Тб накопитель MP510 ...
Corsair выпустила 4 Тб накопитель MP510 Corsair объявила о выпуске SSD NVMe накопителя MP510 с увеличенной емкостью до 4 Тб памяти. Он станет сам...
Qualcomm Snapdragon 875 ожидается в двух...
Qualcomm Snapdragon 875 ожидается в двухКомпания Qualcomm выпустить несколько вариантов мобильной платформы Snapdragon нового поколения. ...
Стильный умный динамик Pantheone I с под...
Стильный умный динамик Pantheone I с подУмные колонки становятся все более распространенным явлением в наших домах. Австралийская дизайнерская фи...
HP ZBook Create G7 мобильный компьютер д...
HP ZBook Create G7 мобильный компьютер дВ прошлом профессиональным творцам приходилось выбирать между большими рабочими станциями или громоздкими...
Panasonic представила новый планшет Toug...
Panasonic представила новый планшет TougPanasonic обновил серию защищенных планшетов Toughbook и представила новинку под названием Toughbook A3. ...
HP представила новый 2.5 SSD диск S750...
HP представила новый 2.5 SSD диск S750В сотрудничестве со своим партнером BIWIN , который уже 25 лет занимается исследованиями и разработками в...
Представлен монитор MSI Optix PAG272URV...
Представлен монитор MSI Optix PAG272URV Компания MSI представила новые игровые мониторы Optix PAG272URV и Optix PAG272R, которые получили 27-дю...
Умный дом Legrand. Комплект умного дома ...
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия Legrand получили широкое распространение в Росс...
Huawei Mate 40 выпустят в срок...
Huawei Mate 40 выпустят в срокНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei официально п...
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экранаОбзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor