Представлен модульный смартфон Fairphone 5

Компания Fairphone прославилась благодаря тому, что её смартфоны имеют модульную структуру — это означает, что весь гаджет можно отремонтировать самостоятельно с помощью обычных инструментов и знания того, как ими пользоваться. Теперь же компания представила смартфон Fairphone 5, и в этом устройстве есть несколько удивительных особенностей, которых нет у большинства флагманов на рынке. Прежде всего компания обещает, что Fairphone получит пять больших обновлений операционной системы Android и восемь лет обновлений безопасности, что, можно сказать, довольно много, даже если сравнивать с другими компаниями. Например, Samsung предоставляет четыре основных обновления ОС, а Google даёт всего три, по крайней мере, пока, но планирует увеличить поддержку до пяти операционных систем.

Это значит, что если вы купите смартфон на базе операционной системы Android 12, то он точно получит апдейты до Android 17. Кроме того, смартфон Fairphone 5 построили на базе процессора Qualcomm QCM6490, и причина, по которой вы не видели этот процессор в других смартфонах на рынке заключается в том, что этот процессор предназначен для промышленного использования. Это делает его более универсальным в плане апдейтов операционных систем, потому что промышленные решения для корпоративного сектора имеют куда больший срок работы. Да и стоит гаджет всего 699 евро — это очень доступная цена на фоне флагманов за тысячу и более долларов, что большинству может понравиться.