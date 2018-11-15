Представлен монитор AOC G2590PX/G2

2018-11-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC G2590PX/G2; [37]
AOC официально объявляет о выходе G2590PX/G2: первой модели, брендированной в честь киберспортивной команды G2 Esports. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между AOC и одной из самых мощных и успешных киберспортивных организаций в мире. Новая специальная версия монитора отличается уникальным дизайном с официальными «самурайскими» мотивами и логотипом G2 Esports. Модель получит 24,5-дюймовый дисплей и мощные игровые характеристики: частоту обновления 144 Гц, время отклика 1 мс, технологию Free Sync.

Основанный на популярной линейке мониторов G90, новый AOC Gaming G2590PX/G2 получил безрамочную TN-панель формата 16:9 с поддержкой разрешения Full HD (1920x1080 пикселов), технологией FreeSync, временем отклика 1 мс и высокой частотой обновления до 144 Гц. Релизом G2590PX/G2 AOC демонстрирует, как дисплей может сочетать производительность, стиль и доступность в одном устройстве, продолжая гарантировать плавный игровой процесс без рывков и задержек. Брендированный монитор G2 Esports Signature Edition будет доступен в рознице по ориентировочной цене 27 539 рублей.

Комментарии:
Creative Super X-Fi появится уже в январ...
Creative Super X-Fi появится уже в январCreative объявляет о том, что приём предзаказов на Creative Super X-Fi для европейских покупателей начнёт...
Представлен накопитель ADATA SSD Ultimat...
Представлен накопитель ADATA SSD UltimatADATA Technology представляет SSD ADATA Ultimate SU630 2.5” SATA 6Gb/s. Это первый накопитель компании на...
Советы по выбору электрода для сварки...
Советы по выбору электрода для сваркиНа сегодняшний день сварочный аппарат может приобрести любой желающий - они продаются в любом магазине...
Зарабатывай на криптовалюте и стань неза...
Зарабатывай на криптовалюте и стань незаСовременные технологии позволяют осуществлять практически любые потребности человека, однако многие, из-з...
Подборка лучших твердотельных SSD накопи...
Подборка лучших твердотельных SSD накопиБыстрый запуск Windows, скоростная запись и чтение данных это все SSD. Как при работе так и во время игр,...
Oppo A7 поступит в продажу 22 ноября...
Oppo A7 поступит в продажу 22 ноябряВ прошлом месяце в сети появилась информация о новом Oppo A7, которая имеет сходство с Realme 2. Смартфон...
Компактная 3D-карта MSI GeForce RTX 2070...
Компактная 3D-карта MSI GeForce RTX 2070Профильное издание VideoCardz поделилось изображениями видеокарты MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX, которая ...
Snapdragon 8150 обогнал в AnTuTu Apple A...
Snapdragon 8150 обогнал в AnTuTu Apple AНовый чип Snapdragon 8150 набрал в AnTuTu колоссальных 362 292 баллов, обогнав Apple A12 Bionic (353,210)...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и сталиОбзор UMIDIGI A3. Недорогой смартфон из стекла и стали
Обзор Cooler Master MasterNotepal Pro. Подставка для ноутбука с USB-хабомОбзор Cooler Master MasterNotepal Pro. Подставка для ноутбука с USB-хабом
Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. Фл...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. ФлВыбрать телевизор в современных реалиях довольно трудно — масса производителей, у каждого с десяток интер...
Обзор One Hour One Life. Самая странная ...
Обзор One Hour One Life. Самая странная Я обожаю игры про выживание — они позволяют каждый раз окунаться во что-то новое, необычное и нестандартн...
Предварительный обзор DOOGEE S80. Защище...
Предварительный обзор DOOGEE S80. ЗащищеВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей....
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GTДля подавляющего большинства пользователей корпус для компьютера не является чем-то важным и необходимым....
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая исто...
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая истоИнтересных проектов на сегодняшний день предельно мало — даже небольшие студии, которые обычно привлекали...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor