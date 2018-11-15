Представлен монитор AOC G2590PX/G2

AOC официально объявляет о выходе G2590PX/G2: первой модели, брендированной в честь киберспортивной команды G2 Esports. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между AOC и одной из самых мощных и успешных киберспортивных организаций в мире. Новая специальная версия монитора отличается уникальным дизайном с официальными «самурайскими» мотивами и логотипом G2 Esports. Модель получит 24,5-дюймовый дисплей и мощные игровые характеристики: частоту обновления 144 Гц, время отклика 1 мс, технологию Free Sync.

Основанный на популярной линейке мониторов G90, новый AOC Gaming G2590PX/G2 получил безрамочную TN-панель формата 16:9 с поддержкой разрешения Full HD (1920x1080 пикселов), технологией FreeSync, временем отклика 1 мс и высокой частотой обновления до 144 Гц. Релизом G2590PX/G2 AOC демонстрирует, как дисплей может сочетать производительность, стиль и доступность в одном устройстве, продолжая гарантировать плавный игровой процесс без рывков и задержек. Брендированный монитор G2 Esports Signature Edition будет доступен в рознице по ориентировочной цене 27 539 рублей.