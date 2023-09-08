Представлен монитор ASUS ProArt Display PA24US

Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA24US, которая основана на 23,6-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 60 Гц, временем отклика 4 мс, 99% охватом цветового пространства Adobe RGB и 95% DCI-P3, 10-битной глубиной цвета, отображением 1,07 миллиарда цветов, точностью цветопередачи ΔE<1, пиковой яркостью 600 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 600, статической контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100000000:1, автоматическим калибратором с поддержкой программ Calman и Light IIIusion ColourSpace CMS, функцией ASUS Smart HDR с поддержкой HLG и HDR10 для просмотра HDR-контента напрямую с камеры, гибко регулируемой подставкой, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя разъемами HDMI 2.0, DisplayPort, полнофункциональным портом USB-C с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и 3,5-мм аудиогнездом.

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