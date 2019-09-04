Представлен монитор ASUS ProArt Display PA32UCG с пиковой яркостью 1600 кд/м2

Компания ASUS в рамках выставки IFA 2019 представила профессиональный монитор ProArt Display PA32UCG, который поражает своими характеристиками. Новинка характеризуется первым в мире соответствием стандарту HDR-1600 с поддержкой кадровой частоты 120 Гц, пиковой яркостью 1600 кд/м2, максимальной долговременной яркостью 1000 кд/м2, поддержкой стандартов Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) и HDR10, совместимостью с цветовыми пространствами DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec. 709 и Rec. 2020, 10-битной глубиной цвета со значением ΔE <1, разрешением 4K UHD, поддержкой Adaptive-Sync, двумя портами Thunderbolt 3, одним DisplayPort и тремя HDMI. Цена монитора пока не называется, но очевидно, что она будет поражать не меньше характеристик.