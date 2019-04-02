Представлен монитор ASUS ROG Swift PG349Q с частотой обновления 120 Гц

Как сообщают сетевые источники, компания ASUS готовит к выходу монитор ROG Swift PG349Q, ориентированный на использование в составе игровой системы. Новинка оснащается 34-дюймовой изогнутой IPS-матрицей разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, максимальной яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, временем реакции пикселя 4 мс, поддержкой Nvidia G-Sync и частоты обновления 120 Гц. Также отметим интерфейсы DisplayPort и HDMI, регулировку яркости без мерцания и декоративную RGB-подсветку, которая регулируется через Aura Sync RGB. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.