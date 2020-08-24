Представлен монитор ASUS VA229QSB Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA229QSB Eye Care, которая получила 21,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 75 Гц, временем отклика 5 мс, поддержкой Adaptive-Sync/FreeSync для плавной игры, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, фирменным набором средств GamePlus, технологиями Low Blue Light и Flicker Free для заботы о глазах пользователя, подставкой, позволяющей поменять ориентацию на портретную, 2 Вт стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI 1.4, D-Sub и DisplayPort 1.2. Размеры монитора равны 490:293–423:211 мм.

Комментарии и отзывы ASUS VA229QSB Eye Care
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