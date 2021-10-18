Представлен монитор ASUS VA247HE Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью VA247HE Eye Care, которая получила 23,8-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется яркостью 250 кд/м2, статической контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика GTG 5 мс, кадровой частотой 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного геймплея, набором фирменных средств GamePlus, системой Display Alignment для построения многопанельных конфигураций, интерфейсами HDMI 1.4, DVI и D-Sub, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland, а также Splendid Video Intelligence для заботы о глазах пользователей. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.