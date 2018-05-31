Представлен монитор Asus ROG Strix XG248Q с кадровой частотой 240 Гц

Компания Asus представила геймерский монитор ROG Strix XG248Q, который может похвастаться максимальной кадровой частотой в 240 Гц. А еще здесь имеется поддержка технологии FreeSync, что делает кадровую частоту динамической. Новинка характеризуется 24-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD, временем отклика 1 мс, поддержкой фирменных технологий Low Motion Blur, Aura Sync и Flicker-Free, гибко регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort, одним HDMI 1.4 и двумя USB 3.0. Если верить сетевым источникам, цена монитора составит 450 долларов.