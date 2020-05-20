Представлен монитор Dell Alienware AW2521H с частотой обновления 360 Гц

Компания Dell представила игровой монитор Alienware AW2521H, главной особенностью которого стала частота обновления изображения 360 Гц. Новинка также характеризуется 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, поддержкой технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync, а также расцветкой Dark Side of the Moon. Стоит отметить, что первым монитором с частотой обновления 360 Гц стал представленный на январской выставке ASUS ROG Swift 360. При этом, в ассортименте Dell присутствует схожая модель Alienware AW2521HF, которая отличается частотой в 240 Гц.