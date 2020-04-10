Представлен монитор IIYAMA G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Компания IIYAMA представила ультраширокий монитор G-Master GB3461WQSU Red Eagle, который предназначен для геймеров. Новинка характеризуется 34-дюймовой ADS-IPS-панелью с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), разрешением 3440:1440 (UWQHD), 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, поддержкой технологий HDR и AMD FreeSync Premium, встроенными динамиками 2:5 Вт, соотношением сторон 21:9, яркостью 350 кд/м², контрастностью 1000:1, расширенной контрастностью 80М:1, углами обзора 178°, частотой горизонтальной развертки 30–220 кГц, вертикальной развертки 48–144 Гц, размером пикселя 0,233 мм, двумя интерфейсами HDMI, двумя DisplayPort, двумя портами USB 3.0, разъёмом для наушников и регулируемой подставкой. Ориентировочная цена монитора составляет 470 евро.