Представлен монитор LG 27GL83A-B с частотой обновления 144 Гц

Компания LG представила монитор UltraGear 27GL83A-B, который ориентирован на любителей видеоигр. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync, временем отклика 1 мс, частотой обновления 144 Гц, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, поддержкой HDR, технологией Black Stabilizer, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort 1.4, а также подставкой, которая способна менять ориентацию с горизонтальной на вертикальную. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.