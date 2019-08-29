Представлен монитор LG 27GL83A-B с частотой обновления 144 Гц

2019-08-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG 27GL83A-B; [65]
Компания LG представила монитор UltraGear 27GL83A-B, который ориентирован на любителей видеоигр. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync, временем отклика 1 мс, частотой обновления 144 Гц, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, поддержкой HDR, технологией Black Stabilizer, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort 1.4, а также подставкой, которая способна менять ориентацию с горизонтальной на вертикальную. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.


Комментарии и отзывы LG 27GL83A-B
Лучшие книги о постапокалипсисе: когда в...
Лучшие книги о постапокалипсисе: когда вЖанр постапокалипсиса с годами приобретает все больше поклонников, а литература, кинематограф и видеои...
Что такое АМР страницы Google?...
Что такое АМР страницы Google?АМР – ускоренные мобильные страницы. Это технология от компании Google, созданная для быстрого и удобн...
Смартфон Honor 20S показали на пресс-рен...
Смартфон Honor 20S показали на пресс-ренВ сети появились официальные изображения смартфона Honor 20S, официальный анонс которого состоится уже 4 ...
OnePlus 7T получит тройную камеру и дисп...
OnePlus 7T получит тройную камеру и диспАвторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о смартфоне OnePlus 7T, официальный анонс кото...
World of Warcraft не выйдет на Redmi No...
World of Warcraft не выйдет на Redmi NoКомпания Redmi поделилась подробностями о коллекционных изданиях Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Limit...
Xilinx анонсирует Virtex UltraScale +, к...
Xilinx анонсирует Virtex UltraScale +, кКомпания Xilinx, лидер в области адаптивных и интеллектуальных вычислений, анонсировала Virtex UltraScal...
Fitbit Versa 2, Aria Air и Fitbit Premiu...
Fitbit Versa 2, Aria Air и Fitbit PremiuВ среду Fitbit выпустил свои последние умные часы, Versa 2, добавив голосового помощника Amazon.com Alexa...
RedmiBook 14 Pro с процессором Intel 10-...
RedmiBook 14 Pro с процессором Intel 10-Ноутбук RedmiBook 14 Pro был запущен в четверг вместе с Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi TV. RedmiB...


Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалямиОбзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалями
Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXKОбзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK
Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборкиОбзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor