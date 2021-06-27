Представлен монитор MSI Modern MD271P

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD271P, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц временем, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 104,6% охватом цветовой палитры sRGB, симметричным портом USB Type-C, интерфейсом HDMI 1.4, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light, для заботы о глазах пользователя, черной и белой расцветками, а также гибко регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI Modern MD271P
Chieftec представила блоки питания Polar...
Chieftec рада представить три новых блока питания серии Polaris Gold. В нее вошли три модели отличающихся...
Poco F3 - настоящий зверь по доступной ц...
Xiaomi хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. На сегодняшний день у компании представлен обширн...
Компания Montech представила два новых к...
Montech добавила в свой ассортимент два новых корпуса серии X3. ...
Смартфон Lenovo Legion 2 Pro получит про...
Компания Lenovo поделилась очередной подробностью о топовом геймерском смартфоне Lenovo Legion 2 Pro, офи...
realme совместно с TÜV Rheinland создали...
realme провел мероприятие realme x TÜV Quality Standards Launch, в рамках которого представил новый станд...
Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991...
Микроволновая печь уже давно стала стандартным кухонным помощником. Микроволновая печь – оборудование, ко...
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-0317...
Долгое время периферия с беспроводным подключением выбиралась только под выполнение типовых задач и работ...
Redmi K30S Extreme Edition подешевел до ...
Китайский магазин JD.com снизил цену на смартфон Redmi K30S Extreme Edition, который изначально стоил 400...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor