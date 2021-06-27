Представлен монитор MSI Modern MD271P

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD271P, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц временем, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 104,6% охватом цветовой палитры sRGB, симметричным портом USB Type-C, интерфейсом HDMI 1.4, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light, для заботы о глазах пользователя, черной и белой расцветками, а также гибко регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.