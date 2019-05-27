Представлен монитор MSI Oculux NXG252R со временем отклика 0,5 мс

Компания MSI показала на выставке Computex 2019 несколько новых мониторов, среди которых, например, модель Oculux NXG252R. Новинка характеризуется 25-дюймовой матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика всего 0,5 мс, частотой обновления 240 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. Также был представлен монитор Optix MAG321CURV, который имеет 31,5-дюймовую изогнутую ЖК-панель с разрешением 3840:2160 пикселей и поддержку системы адаптивной синхронизации FreeSync.

Что до модели Optix MPG341CQR, то она характеризуется 34-дюймовой панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, контрастностью на уровне 3000:1, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой стандарта HDR400.