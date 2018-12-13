Представлен монитор MSI Optix MAG271CQR со временем отклика 1 мс

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG271CQR, который получил 27-дюймовую матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется изогнутым дисплеем (1800R), временем отклика 1 мс, частотой обновления 144 Гц, 115-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, углом обзора по горизонтали 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, а также регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.