Представлен монитор Nubia Red Magic QD-OLED

Компания Nubia пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Red Magic QD-OLED, которая основана на вогнутой 49-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 240 Гц, соотношением сторон 32:9, кривизной 1800R, поддержкой технологий AMD Freesync и NVIDIA G-Sync, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя динамиками мощностью по 5 Вт, интерфейсами USB-C с поддержкой USB PD мощностью 90 Вт, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Цена монитора не сообщается, но предполагается, что она составит около 2000 долларов.

Представлен 240-Гц монитор HP Omen 27qs…
Компания HP пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Omen 27qs, которая получила 27-дюймовую IP…
4K-монитор ViewSonic VX2479-4K-HD оценен в $210 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-4K-HD, в основе которой лежит…
Представлен необычный портативный монитор с двумя дисплеями…
Компания UPerfect официально выпустила в продажу новый портативный монитор, который использует два 15,6-д…
240-Гц монитор Philips Evnia 25M2N3200W оценен в 205 евро…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 25M2N3200W, которая получила 24,5-…
Представлен 49-дюймовый монитор ASUS ROG STRIX XG49WCR …
Компания ASUS официально представила геймерский монитор ROG STRIX XG49WCR, предварительный анонс которого…
ASUS представила изогнутый геймерский монитор ROG Swift OLED…
На выставке Computex 2023 было представлено множество интересных игровых мониторов, включая 55-дюймовую м…
Представлен изогнутый монитор Philips 40B1U6903CH…
Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых широкоформатных мониторов моделью Philips 40B1U6903CH, к…
Представлен портативный монитор ViewSonic VX1622-4K…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ViewSonic VX1622-4K, которая получ…
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor