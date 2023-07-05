Представлен монитор Nubia Red Magic QD-OLED

Компания Nubia пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Red Magic QD-OLED, которая основана на вогнутой 49-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 240 Гц, соотношением сторон 32:9, кривизной 1800R, поддержкой технологий AMD Freesync и NVIDIA G-Sync, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя динамиками мощностью по 5 Вт, интерфейсами USB-C с поддержкой USB PD мощностью 90 Вт, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Цена монитора не сообщается, но предполагается, что она составит около 2000 долларов.