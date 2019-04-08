Представлен монитор Philips 329P9H

Представлен новый ЖК-монитор Philips 329P9H/01 Brilliance с док-станцией USB-C. Эта 32-дюймовая модель (видимая часть 31,5 дюйма/80 см) оснащена полным набором высокопроизводительных функций, адаптированных к потребностям современных профессионалов.

32 дюймовая IPS панель с разрешением 4k;

встроенная док-станция USB Type-C;

встроенный переключатель MultiClient KVM;

функция MultiView, позволяющая выводить на экран сигнал с двух источников одновременно;

встроенная всплывающая веб-камера, поддерживающая систему Windows Hello.

Ключевые особенности:Монитор появится в продаже в апреле 2019 года по ориентировочной цене 69 039 рублей.