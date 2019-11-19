Представлен монитор Philips 439P9H

Philips Monitors, представляет оснащенную сверхшироким изогнутым ЖК-дисплеем модель 439P9H. 43-дюймовая новинка пополнит линейку сверхшироких устройств, в которую ранее вошла успешная 49-дюймовая версия. Монитор Philips 439P9H отличается увеличенной площадью экрана и оснащен технологией DisplayHDR 400, а также функциями для повышения производительности: встроенной док-станцией USB-C, всплывающей веб-камерой Windows HelloTM, KVM-переключателем MultiClient. Эти и другие функции позволят работать с монитором с большим комфортом и обеспечат приятный опыт с первой до последней минуты его использования.

Монитор Philips 439P9H обеспечит профессионалам из финансового, банковского и других секторов B2B все, что необходимо для продуктивной ежедневной работы. Благодаря широкому формату SuperWide 32:10 и разрешению 3840x1200 пикселов, новая модель может легко заменить два высокопроизводительных монитора формата 16:10, при этом занимая меньше пространства на столе и используя меньше кабелей. Кривизна 1800R увеличит поле зрения пользователя, сократит искажения и в полной мере использует периферийное зрение, обеспечив тем самым оптимальный комфорт. Таким образом создается легкий эффект погружения, способствующий большей концентрации. Оснащенный технологией MultiView и встроенным KVM-переключателем MultiClient, монитор Philips 439P9H обеспечивает активное двойное подключение и просмотр, позволяя пользователям выполнять несколько задач с использованием нескольких устройств одновременно. Кроме того, сертифицированная VESA технология DisplayHDR 400 гарантирует необычайную яркость, впечатляющие цвета и контрастность. Геймеры оценят преимущества технологии Adaptive-Sync, которая обеспечивает невероятно плавный и быстрый игровой процесс без артефактов. Мощный, производительный и внешне привлекательный монитор Philips 439P9H появится в продаже в ноябре 2019 года по рекомендованной розничной цене 75 189 рублей.