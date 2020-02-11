Представлен монитор ViewSonic VG2456

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VG2456, которая ориентирована на работу в офисе. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 50 000 000:1, симметричным портом USB 3.2 Type-C, разъёмом Ethernet RJ45, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, а также гибко регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 293 доллара.