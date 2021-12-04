Представлен монитор Xiaomi Mi 27 4K Ultra Clear

Компания Xiaomi пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Mi 27 4K Ultra Clear, которая уже доступна для предзаказа в Китае по цене в 470 долларов. К началу розничных продаж цена увеличится до 550 долларов. Новинка характеризуется 99% охватом цветовой гаммы Adobe RGB и DCI-P3, а также 100% – sRGB, значением DeltaE менее одной единицы, сертификацией DisplayHDR 400 и TUV Low Blue Light, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, концентратором USB Type-A на два порта, разъемом USB-C с возможностью подачи энергии ноутбуку мощностью до 90 Вт, гибко регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию и подстройкой к ориентации дисплея через экранное меню.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 27 4K Ultra Clear
Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камерой…
Представлен монитор Samsung 24S40VA с встроенной веб-камеройКомпания Samsung представила новый монитор для офисного пользования 24S40VA. …
Монитор LG UltraFine Display OLED Pro оценен $4000…
Монитор LG UltraFine Display OLED Pro оценен $4000Компания LG пополнила ассортимент мониторов 32-дюймовой моделью UltraFine Display OLED Pro, которая оцене…
Монитор ASUS ProArt PA32UCR-K получил подсветку mini-LED…
Монитор ASUS ProArt PA32UCR-K получил подсветку mini-LEDКомпания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt PA32UCR-K, которая получила…
Лазерный проектор Optoma UHZ50 оценен 2800 долларов…
Лазерный проектор Optoma UHZ50 оценен 2800 долларовКомпания Optoma пополнила ассортимент проекторов моделью UHZ50 Smart 4K UHD, которая может похвастаться в…
Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2716-2KC-PRO…
Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2716-2KC-PROКомпания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2716-2KC-PRO, которая получила 27-дюймовую в…
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-мон…
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монТестируемый сегодня монитор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A был анонсирован в рамках закрытой презентации на вы…
Первый 4K-монитор Xiaomi будет представлен 4 декабря…
Первый 4K-монитор Xiaomi будет представлен 4 декабряОфициальный аккаунт Mi Notebook на Weibo объявил сегодня о запуске первого 4K-монитора Xiaomi. Этот проду…
Acer представила на российском рынке новые проекторы для биз…
Acer представила на российском рынке новые проекторы для бизКомпания Acer выводит на российский рынок новую линейку проекторов для бизнеса и малого/домашнего офиса. …
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Обзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 ГцОбзор Acer Nitro VG272UVbmiipx. Игровой IPS монитор 170 Гц
Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игрОбзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и AndroidОбзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor