Представлен монитор Xiaomi Mi 27 4K Ultra Clear

Компания Xiaomi пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Mi 27 4K Ultra Clear, которая уже доступна для предзаказа в Китае по цене в 470 долларов. К началу розничных продаж цена увеличится до 550 долларов. Новинка характеризуется 99% охватом цветовой гаммы Adobe RGB и DCI-P3, а также 100% – sRGB, значением DeltaE менее одной единицы, сертификацией DisplayHDR 400 и TUV Low Blue Light, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, концентратором USB Type-A на два порта, разъемом USB-C с возможностью подачи энергии ноутбуку мощностью до 90 Вт, гибко регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию и подстройкой к ориентации дисплея через экранное меню.