Представлен монитор для киберспортсменов BenQ Zowie XL2411K

Компания BenQ представила монитор Zowie XL2411K, ориентированный на работу в сфере киберспорта. Новинка характеризуется 24-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц, яркостью 320 кд/м2, контрастностью 1000:1, двумя интерфейсами HDMI 1.4, по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, фирменной технологией DyAc для повышения точности стрельбы, функциями Low Blue Light‎ и Flicker-free для заботы о глазах пользователя, системой Black eQualizer для лучшей видимости темных участков, подставкой, которая не только регулирует углы наклона и поворота, но и позволяет сменить ориентацию с альбомной на портретную. Цена монитора пока не сообщается.