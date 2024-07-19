Представлен моноблочный ПК ASUS M3702

Компания ASUS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью M3702, которая основана на 27-дюймовом дисплее с разрешением Full HD, антибликовым покрытием, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и сертификацией TUV Rheinland.

Новинка также оснащается динамиками с поддержкой Dolby Atmos, микрофонами для двустороннего шумоподавления на базе ИИ, 4-ядерным 8-поточным чипом AMD Ryzen 5 7520U с тактовой частотой до 4,1 ГГц и графикой Radeon 610M, накопителем NVMe PCIe 3.0 SSD вместимостью до 1 ТБ, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, предустановленной ОС Windows 11, ридером карт SD и MMC, портом RJ45 Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI 1.4 (вход и выход), тремя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним USB 2.0 Type-A и одним USB 3.2 Gen 1 Type-C, а также камерой с защитной шторкой.