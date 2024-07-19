Представлен моноблочный ПК ASUS M3702

Компания ASUS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью M3702, которая основана на 27-дюймовом дисплее с разрешением Full HD, антибликовым покрытием, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и сертификацией TUV Rheinland.

Новинка также оснащается динамиками с поддержкой Dolby Atmos, микрофонами для двустороннего шумоподавления на базе ИИ, 4-ядерным 8-поточным чипом AMD Ryzen 5 7520U с тактовой частотой до 4,1 ГГц и графикой Radeon 610M, накопителем NVMe PCIe 3.0 SSD вместимостью до 1 ТБ, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, предустановленной ОС Windows 11, ридером карт SD и MMC, портом RJ45 Gigabit Ethernet, интерфейсами HDMI 1.4 (вход и выход), тремя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним USB 2.0 Type-A и одним USB 3.2 Gen 1 Type-C, а также камерой с защитной шторкой.

250-Гц монитор MSI MAG 27C6X оценен в 170 долларов…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 27C6X, которая основана на изогнутой …
Представлен 180-Гц монитор Redmi G27Q 2025…
Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок геймерский монитор Redmi G27Q 2025, который основан…
Представлен портативный монитор VAIO Vision+ 14…
Компания VAIO пополнила ассортимент портативных мониторов моделью VAIO Vision+ 14, которая оценена на деб…
LG Display представила монитор с переключателем разрешения…
Компания LG Display, ведущий производитель дисплеев в мире, сегодня официально объявил о создании первой …
280-Гц монитор AOC Gaming C27G4ZXE…
Тайваньский производитель AOC пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming C27G4ZXE, которая …
Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Gaming Monitor G24i…
Компания Xiaomi представила игровой монитор Gaming Monitor G24i, который основан на 23,8-дюймовой матрице…
Представлен E Ink-монитор Modos Paper Monitor…
Компания Modos пополнила ассортимент мониторов моделью Paper Monitor, которая получила 13,3-дюймовую пане…
Представлен 180-Гц монитор MSI MAG 275QF…
Компания MSI представила геймерский монитор MAG 275QF, который основан на 27-дюймовой матрице Rapid IPS с…
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor