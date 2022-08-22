Представлен моноблочный ПК MSI Pro AP272 12M

Компания MSI пополнила ассортимент моноблоков моделью Pro AP272 12M, которая получила 27-дюймовый экран с разрешением 1920:1080 пикселей и средствами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Новинку также оснастили веб-камерой с технологией Windows Hello, чипами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерного процессора с тактовой частотой до 4,9 ГГц, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным модулем M.2 и 2,5-дюймовым накопителем, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сетевым Ethernet-контроллером Realtek RTL8111H, 2,5-Вт стереофоническими динамиками, интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, гнездом RJ45 для сетевого кабеля, интерфейсами HDMI 2.0b и DP 1.4, набором аудиогнезд и подставкой с возможностью регулировки угла наклона на 25 градусов.