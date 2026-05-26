Представлен моноблок ASUS V400 AiO на процессоре Snapdragon X

Компания ASUS представила моноблочный ПК V400 AiO (VM441QA), который основан на восьмиядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X с тактовой частотой до 3 ГГц, графическим адаптером Adreno и нейропроцессором Qualcomm Hexagon производительностью до 45 TOPS. Новинка также характеризуется 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек, антибликовым покрытием, 100% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью и опциональным 300 нит сенсорным управлением, двумя 3-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, интеллектуальным шумоподавлением AI Noise Cancelation, ИК-камерой, интерфейсами HDMI 2.1b, Ethernet, USB 3.2 Type-A, USB-C и USB 2.0, аудиогнездом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Цена базовой конфигурации составляет 900 долларов.

