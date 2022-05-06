Представлен моноблок ECS G24-M AiO на Intel Alder Lake

Компания ECS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью G24-M AiO, в основе которой лежит платформа Intel Alder Lake с чипом Core 12-го поколения в конструктиве LGA 1700. Это дает возможность пользователю поменять процессор. Новинка также характеризуется системной платой H610H7-TI5, двумя слотами для модулей ОЗУ SO-DIMM DDR4 2933, слотом для 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля M.2 2280, 23,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD, поддержкой сенсорного ввода и углом обзора по горизонтали до 178 градусов, 3-Вт стереофоническими динамиками, веб-камерой на 2 Мп, сетевым контроллером Gigabit LAN, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax), интерфейсами USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, HDMI и D-Sub, последовательным портом, аудиоразъемами и предустановленной ОС Windows 11 или Linux.