Представлен моноблок ECS G24-M AiO на Intel Alder Lake

Компания ECS пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью G24-M AiO, в основе которой лежит платформа Intel Alder Lake с чипом Core 12-го поколения в конструктиве LGA 1700. Это дает возможность пользователю поменять процессор. Новинка также характеризуется системной платой H610H7-TI5, двумя слотами для модулей ОЗУ SO-DIMM DDR4 2933, слотом для 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля M.2 2280, 23,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD, поддержкой сенсорного ввода и углом обзора по горизонтали до 178 градусов, 3-Вт стереофоническими динамиками, веб-камерой на 2 Мп, сетевым контроллером Gigabit LAN, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax), интерфейсами USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, HDMI и D-Sub, последовательным портом, аудиоразъемами и предустановленной ОС Windows 11 или Linux.

Представлен портативный монитор ASUS ProArt Display PA147CDV…
Представлен портативный монитор ASUS ProArt Display PA147CDVASUS представила портативный монитор ProArt Display PA147CDV. Это 14-дюймовый монитор с соотношением стор…
Смарт-монитор Samsung M8 получил поддержку HDR 10+…
Смарт-монитор Samsung M8 получил поддержку HDR 10+Компания Samsung раскрыла параметры монитора Smart Monitor M8, предварительный анонс которого состоялся в…
Philips представила мониторы серии M3000…
Philips представила мониторы серии M3000Компания Philips расширяет ассортимент мониторов выпусти серию M3000. Производитель выпускает три монитор…
Philips представила два 27-дюймовых монитора с разрешением 4…
Philips представила два 27-дюймовых монитора с разрешением 4Компания Philips расширила ассортимент игровых мониторов представив две модели с разрешением 4K/144 Гц и …
Dell выпустила новый игровой монитор серии G…
Dell выпустила новый игровой монитор серии GКомпания Dell представила новый монитор G3223Q — это 32-дюймовая и 4K/UHD версия модели G2722HS. Он предл…
Представлен изогнутый игровой монитор MSI MPG Artymis 273CQR…
Представлен изогнутый игровой монитор MSI MPG Artymis 273CQRКомпания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями MPG Artymis 273CQR-QD и MPG Artymis 273C…
Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G271CP …
Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G271CP Компания MSI представила геймерский монитор Optix G271CP, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель …
BenQ выпустила игровые мониторы MOBIUZ с диагональю 34 и 31,…
BenQ выпустила игровые мониторы MOBIUZ с диагональю 34 и 31,BenQ выпустила новейшие мониторы MOBIUZ EX3410R и EX3210R - это уникальные мониторы с диагональю 34 и 31,…
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор AOPEN 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOPEN 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПКОбзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК
Обзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторовОбзор Buro M8. Кронштейн с газлифтом для двух мониторов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor