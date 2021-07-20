Представлен моноблок EK-Quantum Momentum ROG Maximus XIII Hero в версии Plexi и Acetal

EKWB представила моноблок из серии Quantum Momentum для материнской платы ROG Maximus XIII Hero. Новое комплексное решение обеспечивает покрытие центрального процессора и зоны VRM.

Моноблок доступен в версии Plexi и Acetal. Он оснащен ARGB-светодиодами. В качестве материалов используется чистая никелированная медь, стойки выполнены из латуни, а верхняя часть выполнена из литого акрила. Упрощенная конструкция водяного блока обеспечивает более оптимальный поток охлаждающей жидкости и упрощает обслуживание.

Для подключения охлаждающих труб есть два разъема стандарта G1/4". EK-Quantum Momentum ROG Maximus XIII Hero доступен для предварительного заказа через интернет-магазин EKWB.

Стоимость версии Plexi составляет 189 евро, а Acetal обойдется в 184 евро.
Комментарии и отзывы EK-Quantum Momentum ROG Maximus XIII Hero
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