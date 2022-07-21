Представлен моноблок Gateway All-in-One с ОС Windows 11

Популярный бренд Gateway представил на рынке новый моноблок Gateway All-in-One. Его цена начинается от 399 долларов.

Gateway All-in-One оснащен 23,8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением Full HD. Панель обеспечивает яркое четкое изображение и выдающуюся графику. Эргономичная подставка позволяет наклонять и поворачивать экран. Монитор совместим с VESA для установки моноблока на кронштейн. В комплект поставки Gateway All-in-One входят беспроводная клавиатура и мышь. Производительность обеспечивает платформа с процессором Intel Pentium. Моноблок поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Home, кроме того, включена годовая подписка на Microsoft 365 Personal.