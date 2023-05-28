Представлен моноблок Lenovo Yoga Air 32

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных компьютеров моделью Yoga Air 32, которая может похвастаться толщиной корпуса всего 11,6 мм. Новинку оснастили 14-ядерным чипом Intel Core i9-13900H с тактовой частотой до 5.4 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-6000, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, опциональной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, 31,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4К, HDR600 и 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, разъемами HDMI 2.1, USB-C, USB-C с интерфейсом Thunderbolt и USB-A, веб-камерой с ИК-подсветкой для Windows Hello и четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Версия без дискретной графики оценена в 1980 долларов, а с дискретным GPU – 2400 долларов. Старт китайских продаж намечен на 31 мая.

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