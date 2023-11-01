Представлен монохромный монитор Onyx Boox Mira Pro

Компания Onyx Boox пополнила ассортимент мониторов моделью Mira Pro, которая основана на 25,3-дюймовой панели E-Ink с разрешением 3200:1800 пикселей.

Новинка также характеризуется встроенной передней подсветкой для удобной работы при слабом освещении, корпусом из алюминиевого сплава, соотношением экрана к корпусу 85%, функцией поворота на 90 градусов, поддержкой технологии Boox Super Refresh (BSR), интерфейсами HDMI, miniHDMI, DisplayPort и USB-C, а также двумя динамиками. По словам производителя, монитор отлично подойдет для любых работ, требующих долгого нахождения за монитором. Цена и дата начала продаж Onyx Boox Mira Pro будут объявлены позже.

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